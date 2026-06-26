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Общество

Появилась информация о людях на борту жестко севшего в российском регионе вертолета

На борту жестко севшего под Красноярском вертолета находились 12 человек
Дмитрий Ворошилов/РИА Новости

На борту вертолета Ми-8Т, который совершил жесткую посадку в Красноярском крае, находились 12 человек — девять пассажиров и три члена экипажа. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на оперативные службы.

По предварительной информации, все находившиеся на борту люди остались живы.

26 июня Западно-Сибирская транспортная прокуратура сообщила, что вертолет Ми-8Т совершил жесткую посадку на севере Красноярского края.

До этого очевидцы сняли на видео момент жесткой посадки самолета Ан-2 в Краснодарском крае, который практически рухнул на обочину прямо возле машины. Видео сняли местные жители, которые ехали по дороге на машине в станице Калининская. На нем видно, как самолет летит очень низко и петляет, затем «кукурузник» резко идет вниз, задевая землю, и его разворачивает. После этого несколько человек, ставшие очевидцами падения, идут к самолету проверять состояние пилота.

Ранее легкомоторный самолет совершил жесткую посадку в Тюменской области.

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