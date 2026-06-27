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Уголовное дело возбудили после инцидента с вертолетом Ми-8 в Красноярском крае

СК возбудил уголовное дело после жесткой посадки вертолета Ми-8 в Красноярском крае
Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

Следственный комитет возбудил уголовное дело после инцидента, произошедшего с вертолетом Ми-8 в Красноярском крае. Об этом сообщили в пресс-службе Восточного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности эксплуатации воздушного судна)», — рассказали в ведомстве.

Инцидент произошел накануне в Северо-Енисейском районе: вертолет Ми-8Т, эксплуатируемый ООО «Геликс Аэро», совершил жесткую посадку. На борту воздушного судна находились три члена экипажа и девять пассажиров, никто из них не пострадал.

Размер ущерба составил более 1 млн рублей.

Причины инцидента не названы, следователи продолжают работу над установлением картины произошедшего.

До этого на видео попал момент жесткой посадки самолета Ан-2 в Краснодарском крае. Очевидцы запечатлели, как самолет практически рухнул на обочину прямо возле машины.

Ранее легкомоторный самолет совершил жесткую посадку в Тюменской области.

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