В Одессе отдыхающие на пляже украинцы фотографируются на фоне горящего корабля

В Одессе украинцы, отдыхающие на пляже, фотографируются на фоне горящего корабля, пораженного Вооруженными силами РФ. Видеозапись опубликовало издание «Страна.ua».

За последние дни российские военные атаковали несколько кораблей, задействованных в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ), в Черном море.

Так, 18 июля российские БПЛА поразили в порту «Южный» сухогруз. Еще два грузовых корабля попали под удар в порту «Одесса».

В ночь на 18 июля российские войска нанесли новые удары по портовой инфраструктуре Украины и судам, которые использовались в интересах ВСУ. Как заявили в министерстве обороны РФ, в Одессе были поражены объекты разгрузки горюче-смазочных материалов (ГСМ), в Черноморске — контейнеровоз с боеприпасами, в районе острова Змеиный — сухогруз. Кроме того, под Очаковом была уничтожена пусковая установка берегового ракетного комплекса «Нептун-2». Вооруженные силы РФ бьют по украинским портам ежедневно, начиная с 11 июля. Что о них известно — в материале «Газеты.Ru».

До этого первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявил, что Россия знает о слабых местах порта в Одессе, а значит, двух недель будет достаточно для того, чтобы лишить Украину выхода к Черному морю.

Ранее ВСУ не смогли сбить ни одной ракеты при ударе России по Одессе.