ВСУ не смогли сбить ни одну ракету при ударе по Одессе

«Страна.ua»: ВСУ не сбили баллистические ракеты при ударе ВС РФ по Одессе

Вооруженные силы Украины (ВСУ) не смогли сбить ни одну российскую ракету при ударах по Одессе в ночь с 17 на 18 июля. Об этом сообщает «Страна.ua» со ссылкой на источники в украинском оборонном ведомстве.

«Ночью Одесскую область атаковали две баллистические ракеты, сбиты они не были», — отмечают украинские журналисты.

По информации властей Одессы, в результате налета и последующих взрывов повреждения получили здания, резервуары и склады в портах Одессы.

В ночь на 18 июля российские войска нанесли новые удары по портовой инфраструктуре Украины и судам, которые использовались в интересах ВСУ. Как заявили в министерстве обороны РФ, в Одессе были поражены объекты разгрузки горюче-смазочных материалов (ГСМ), в Черноморске — контейнеровоз с боеприпасами, в районе острова Змеиный — сухогруз. Кроме того, под Очаковом была уничтожена пусковая установка берегового ракетного комплекса «Нептун-2». ВС РФ бьют по украинским портам ежедневно, начиная с 11 июля. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что армия России сосредоточила удары на украинских портах с целью обвала логистики.