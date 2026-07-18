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Армия

В Госдуме рассказали, насколько быстро можно лишить Украину выхода к Черному морю

Депутат Журавлев: хватит двух недель, чтобы лишить Украину выхода к Черному морю
Евгений Одиноков/РИА Новости

Россия знает о слабых местах порта в Одессе, а значит, двух недель будет достаточно для того, чтобы лишить Украину выхода к Черному морю. Такое мнение в беседе с «Лента.ру» высказал первый зампред Комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев.

Парламентарий обратил внимание, что российские силы стали бить по портовой инфраструктуре Украины лишь на пятом году проведения специальной военной операции. При этом, как отметил Журавлев, данная портовая система является масштабной и сложной, включает в себя большое количество коммуникаций, в том числе подземных, и ее невозможно уничтожить за короткий промежуток времени.

«Если иметь четкое представление о его устройстве, а оно с советских времен кардинально не менялось, и метко попадать в нужные болевые точки, двух недель будет достаточно для того, чтобы вообще лишить Украину выхода к Черному морю», — резюмировал он.

В ночь на 18 июля российские войска нанесли новые удары по портовой инфраструктуре Украины и судам, которые использовались в интересах ВСУ. Как заявили в министерстве обороны РФ, в Одессе были поражены объекты разгрузки горюче-смазочных материалов (ГСМ), в Черноморске — контейнеровоз с боеприпасами, в районе острова Змеиный — сухогруз. Кроме того, под Очаковом была уничтожена пусковая установка берегового ракетного комплекса «Нептун-2». ВС РФ бьют по украинским портам ежедневно, начиная с 11 июля. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно, что ВСУ не смогли сбить ни одну ракету при ударе по Одессе.

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