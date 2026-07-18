Российские БПЛА поразили три сухогруза на Украине

ВС РФ поразили сухогруз в порту «Южный» и два судна в порту Одесса на Украине

Российские беспилотники нанесли удары по судам, задействованным в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ), в украинских портах. Об этом сообщает Минобороны РФ в «Максе».

В порту «Южный» БПЛА поразили сухогруз, который осуществлял доставку грузов военного назначения для ВСУ. В порту «Одесса» были атакованы два сухогруза, стоявшие на рейде в ожидании разгрузки.

В ночь на 18 июля российские войска нанесли новые удары по портовой инфраструктуре Украины и судам, которые использовались в интересах ВСУ. Как заявили в министерстве обороны РФ, в Одессе были поражены объекты разгрузки горюче-смазочных материалов (ГСМ), в Черноморске — контейнеровоз с боеприпасами, в районе острова Змеиный — сухогруз. Кроме того, под Очаковом была уничтожена пусковая установка берегового ракетного комплекса «Нептун-2». Вооруженные силы РФ бьют по украинским портам ежедневно, начиная с 11 июля. Что о них известно — в материалематериале «Газеты.Ru».

До этого первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявил, что Россия знает о слабых местах порта в Одессе, а значит, двух недель будет достаточно для того, чтобы лишить Украину выхода к Черному морю. Парламентарий обратил внимание, что ВС РФ стали бить по портовой инфраструктуре Украины лишь на пятом году проведения СВО. При этом данная портовая система является масштабной и сложной, и ее невозможно уничтожить за короткий промежуток времени, отметил депутат.

Ранее ВСУ не смогли сбить ни одной ракеты при ударе России по Одессе.