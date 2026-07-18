В российском городе кота сдают в аренду для старинного обряда

Заселяющимся в новые квартиры и дома жителям Перми предлагают арендовать кота, чтобы он первым зашел в помещение. Об этом со ссылкой на объявление сообщает уральское издание Ura.ru.

Арендодатели кота обещают, что он «первым переступит порог дома, потрется об углы и принесет в новый дом удачу и благосостояние». В тексте объявления подчеркивается, что оно адресовано только новоселам.

На фото, прикрепленном к объявлению на одном из популярных интернет-сервисов, изображен лежащий на полу черно-белый кот, который испуганно смотрит в камеру.

Традиция запускать кошку первой в новый дом уходит корнями в верования древних славян, которые считали, что это животное способно увидеть обитающих в помещении духов и наладить с ними контакт.

Согласно опросам, больше половины россиян до сих пор следуют этому обычаю или готовы это сделать, если им доведется въезжать в новое жилье. При этом верность традиции чаще хранят на юге страны, где ее придерживаются 60% респондентов.

При этом 50% россиян признались, что любят кошек больше, чем собак.

Ранее кошка удивила хозяйку, придя домой с ярко-голубой шерстью.