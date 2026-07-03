Россияне ответили, кого любят больше — кошек или собак

«КП»: 50% россиян признались, что больше любят кошек, а не собак

Большинство россиян признались, что в качестве домашнего питомца предпочли бы завести кота, а не собаку. Это показал опрос kp.ru, в котором приняли участие 1,3 тыс. человек.

Такой ответ дали 50% опрошенных. По их словам, эти питомцы более спокойные, с ними не нужно гулять, у них мягкий характер.

«У меня пять котов. Хотя собак я тоже люблю и даже подумываю завести себе, коты – бесспорная любовь. Что бы они ни делали, как бы ни хулиганили – это бесспорная любовь», — поделилась участница опроса.

При этом 45% опрошенных заявили, что больше любят собак за их преданность, ум, умение поднять настроение. Оставшиеся 5% выбрали вариант «другое». Они поделились, что любят всех домашних животных и не могут выбрать кого-то одного.

«Я не выбираю, люблю всех одинаково. Животные все такие разные, но такие чудесные, они делают нас лучше», — сказала респондентка.

Выбор питомца может многое рассказать о хозяине: глубинные черты характера, темперамент и даже образ жизни. Хотя каждый человек уникален, исследования психологов показывают: собачники более дисциплинированы и агрессивны в общении, а кошатники отличаются повышенной тревожностью и доверчивостью. Подробнее о том, чем любители собак отличаются от поклонников кошек — в материале «Газеты.Ru».

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