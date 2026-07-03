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Кошка вернулась домой синей и удивила хозяйку

Daily Star: кошка вернулась домой и удивила хозяйку синим окрасом
Sophie Jenkin/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

В Англии кошка вернулась домой синей и удивила хозяйку, пишет Daily Star.

Софи Дженкин из британского города Пензанс сначала испугалась, когда ее двухлетняя полосатая кошка по кличке Уилбур неожиданно вернулась домой с шерстью насыщенного голубого цвета.

Поначалу Софи решила, что кто-то специально облил питомца краской. Она даже опубликовала фотографию кошки в местной группе в соцсетях, чтобы выяснить, что произошло. Ответ оказался неожиданным.

Выяснилось, что несколькими домами дальше соседи устроили вечеринку по случаю объявления пола будущего ребенка. Во время праздника дети играли с мячами, наполненными безопасным голубым порошком из кукурузного крахмала. После окончания праздника любопытная кошка, вероятно, решила поваляться в оставшемся порошке и окрасилась в ярко-синий цвет.

Организатор праздника сразу связалась с хозяйкой и объяснила, что использовался пищевой кукурузный крахмал, который не опасен для животных.

После нескольких купаний необычная окраска полностью смылась, и Уилбур снова стала обычной полосатой кошкой.

«Это оказалось очень смешной историей. В итоге все только посмеялись», — рассказала Софи.

Ранее кота раздуло из-за таблетки парацетамола, который ему дал беспокойный хозяин.

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