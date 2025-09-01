Стало известно, сколько россиян запускают кошку первой в новую квартиру

Более половины опрошенных россиян (51%) соблюдают при переезде традицию сначала запускать в новый дом кошку. Респонденты уже так поступают или готовы так сделать, свидетельствуют результаты опроса, проведенного ВТБ (есть у «Газеты.Ru»).

Региональная картина разнородна: на Юге приметы придерживаются 60% участников опроса, тогда как на Дальнем Востоке таковых 38%. Еще 38% жителей Дальнего Востока сообщили, что не совершают никаких ритуалов при переезде.

Единого рецепта помочь кошке освоиться в новой квартире нет, однако большинство владельцев питомцев (54%) предпочитают создавать животному ощущение безопасности, используя знакомые предметы. Для защиты мебели россияне обзаводятся когтеточками для кошки.

Опрос показал, что россияне в принципе верят в приметы при переезде. Среди прочих ритуалов чаще всего опрошенные называют генеральную уборку (43%) и шумное празднование (32%).

В опросе приняли участие 1,5 тыс. россиян из городов с населением свыше 100 тыс. человек. Исследование проведено накануне ВЭФ-2025.

Ранее сообщалось, что 33% опрошенных россиян не берут в офисе кресла уволенных сотрудников.