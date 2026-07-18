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Общество

Глава Крыма поблагодарил чекистов за задержание украинских агентов

Аксенов поблагодарил ФСБ после задержания жительниц Крыма, работавших на СБУ
Константин Михальчевский/РИА Новости

Глава Республики Крым Сергей Аксенов поблагодарил в своем канале в «Максе» сотрудников ФСБ, задержавших в регионе двух работавших на украинские спецслужбы женщин.

«Благодарю чекистов за эффективную и системную работу по зачистке вражеской агентуры», — написал Аксенов, подчеркнув, что каждое задержание агентов Киева — это вклад в обеспечение безопасности крымчан .

До этого в ФСБ сообщили о задержании двух крымчанок, подозреваемых в работе на украинские спецслужбы. В их отношении возбудили уголовные дела по статье о госизмене. Одна из женщин оказалась причастной к теракту, совершенному в Севастополе в 2024 году против капитана I ранга, начальника штаба Азовского военно-морского района Крымской базы Валерия Транковского.

Вторая фигурантка собирала информацию о топливно-энергетическом комплексе, военном аэродроме и других военных объектах Крыма, чтобы в дальнейшем отправить эти сведения своему родственнику — сотруднику погранслужбы Украины.

Ранее ФСБ опубликовала кадры задержания ставропольца, подозреваемого в терроризме.

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