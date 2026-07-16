ФСБ опубликовала кадры задержания ставропольца, подозреваемого в терроризме

Сотрудники УФСБ по Ставропольскому краю задержали местного жителя по подозрению в участии в террористической организации. Об этом сообщили stav.aif. ru сообщили в пресс-службе краевого ведомства.

По информации спецслужбы, в феврале 2025 года мужчина через Telegram добровольно вступил в ряды запрещенной на территории России террористической организации, чтобы совершать преступления от ее имени.

Мужчину задержали и поместили под стражу. Против него возбуждено уголовное дело по за участие в деятельности террористической организации. В настоящее время следователи собирают доказательственную базу.

До этого ФСБ предотвратила две попытки терактов на Крымском мосту. У подозреваемых были обнаружены крупные партии взрывчатых веществ финского производства. Как утверждается, взрывчатку доставляли на территорию России с помощью беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Ранее в Курске задержали 15-летнего подростка после переписки с террористами.