Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииВойна США и Израиля против Ирана
Общество

ФСБ опубликовала кадры задержания ставропольца, подозреваемого в терроризме

ФСБ задержала в Ставрополье участника запрещенной террористической организации

Сотрудники УФСБ по Ставропольскому краю задержали местного жителя по подозрению в участии в террористической организации. Об этом сообщили stav.aif. ru сообщили в пресс-службе краевого ведомства.

По информации спецслужбы, в феврале 2025 года мужчина через Telegram добровольно вступил в ряды запрещенной на территории России террористической организации, чтобы совершать преступления от ее имени.

Мужчину задержали и поместили под стражу. Против него возбуждено уголовное дело по за участие в деятельности террористической организации. В настоящее время следователи собирают доказательственную базу.

До этого ФСБ предотвратила две попытки терактов на Крымском мосту. У подозреваемых были обнаружены крупные партии взрывчатых веществ финского производства. Как утверждается, взрывчатку доставляли на территорию России с помощью беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Ранее в Курске задержали 15-летнего подростка после переписки с террористами.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Что делать, если сняли с рейса из-за овербукинга. Отвечают юристы
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!