Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииРемесло задержан по делу о фейках
Общество

Двух крымчанок задержали за работу на спецслужбы Украины

ФСБ: в Крыму задержаны две женщины, сотрудничавшие с украинскими спецслужбами
ID1974/Shutterstock/FOTODOM

Сотрудники ФСБ задержали в Крыму двух россиянок, работавших на украинские спецслужбы. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

По информации ФСБ, первая задержанная, уроженка Николаевской области 1967 года рождения, через WhatsApp (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) связалась с сотрудником СБУ (Служба безопасности Украины). По заданию украинского куратора фигурантка оборудовала на территории Крыма схрон, в котором спрятала компоненты самодельного взрывного устройства, а затем передала координаты тайника украинской стороне. В ФСБ отметили, что впоследствии этот схрон СБУ использовали для организации подрыва в 2024 году в Севастополе автомобиля военнослужащего Черноморского флота.

Второй задержанной оказалась 34-летняя жительница Кировского района Крыма, которая, по информации ФСБ, перевела 5 тыс. гривен (более 8 тыс. рублей) со своего счета в одном из украинских банков в пользу украинской армии на покупку радиостанций, обмундирования, амуниции и другого снаряжения.

Кроме этого, женщина собирала информацию о топливно-энергетическом комплексе, военном аэродроме и других военных объектах Крыма. В дальнейшем, как отметили в ФСБ, фигурантка собиралась отправить эти сведения своему родственнику — сотруднику погранслужбы Украины.

В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по ст. 275 УК РФ («Государственная измена»), их заключили под стражу.

Ранее ФСБ опубликовала кадры задержания ставропольца, подозреваемого в терроризме.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Любить vs терпеть. Нужно ли ходить на работу как на праздник и чем опасно такое желание?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!