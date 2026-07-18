В Рособрнадзоре рассказали, сколько человек пересдали ЕГЭ на 100 баллов

Не менее 313 выпускников, которые пришли на пересдачу одного из предметов ЕГЭ, набрали 100 баллов. Об этом РИА Новости рассказали в Рособрнадзоре.

«В «Президентские дни» ЕГЭ-2026 8 и 9 июля было зарегистрировано 313 стобалльных результатов», — говорится в сообщении.

Из 313 стобалльных результатов 311 принадлежат участникам, которые ранее сдавали ЕГЭ-2026 в досрочный и основной периоды. Среди 311 пересдававших экзамен 250 человек впервые набрали 100 баллов, а 61 — уже имели сто баллов по другим экзаменам.

В июле ученик московской школы №1537 Михаил Светлов, который набрал 99 баллов на ЕГЭ-2026 по профильной математике, пересдал экзамен на 100 баллов. Молодой человек рассказал, что на пересдаче он очень надеялся на максимальный результат, и ему было страшно именно не попробовать улучшить баллы.

До этого выпускница московской школы Екатерина Малкова получила максимальные 500 баллов за пять предметов ЕГЭ. Она сдавала русский язык, профильную математику, химию, физику и информатику. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, такого результата удалось добиться впервые за 25-летнюю историю экзамена.

Девушка окончила инженерный предпрофессиональный класс, побеждала в метапредметном конкурсе «Интеллектуальный мегаполис. Потенциал», становилась призером олимпиады «Ломоносов» по физике и конференции «Инженеры будущего».

Ранее сдавшая ЕГЭ на 300 баллов выпускница из Казани рассказала, как готовилась к экзаменам.