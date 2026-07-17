Московский школьник пересдал ЕГЭ по математике на 100 баллов

Школьник, набравший 99 баллов за ЕГЭ по математике, пересдал экзамен на максимум

Ученик московской школы №1537 Михаил Светлов, который набрал 99 баллов на ЕГЭ-2026 по профильной математике, пересдал экзамен на 100 баллов. Об этом сообщает РИА Новости.

Школьник сдавал ЕГЭ по физике, русскому языку, химии и профильной математике, и его первоначальный результат по последнему предмету составил 99 баллов.

Собеседник агентства рассказал, что на пересдаче он очень надеялся на максимальный результат, и ему было страшно не пересдавать, а именно не попробовать улучшить баллы. Он понимал, что знает предмет на 100 и верил в свои силы, поэтому единственное, что сделал перед президентскими днями, проанализировал ошибки, которые ранее допустил, и в итоге их удалось избежать.

По словам выпускника, он намерен подать документы на механико-математический факультет МГУ имени Ломоносова.

В конце июня стало известно, что выпускница московской школы Екатерина Малкова получила максимальные 500 баллов за пять предметов ЕГЭ. Она сдавала русский язык, профильную математику, химию, физику и информатику. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, такого результата удалось добиться впервые за 25-летнюю историю экзамена.

Девушка окончила инженерный предпрофессиональный класс, побеждала в метапредметном конкурсе «Интеллектуальный мегаполис. Потенциал», становилась призером олимпиады «Ломоносов» по физике и конференции «Инженеры будущего».

Ранее школьник, набравший 99 баллов на ЕГЭ, решил пересдать экзамен.