Сдавшая ЕГЭ на 300 баллов выпускница рассказала, как готовилась к экзаменам

Выпускница из Казани: сдала ЕГЭ на 300 баллов после двух лет подготовки

Выпускница IT-лицея КФУ Лейсан Шакирова, сдавшая ЕГЭ на 300 баллов, рассказала, что не сразу поверила в такие высокие результаты. В беседе с kp.ru она призналась, что войти в число стобалльников по трем предметам смогла после двух лет подготовки.

«Два года я готовилась к этим экзаменам. Я рада, что этот этап моей жизни закончился с таким результатом», — поделилась эмоциями выпускница казанского лицея.

Другим ребятам, которым только предстоит сдавать экзамены, девушка пожелала ни с кем не сравнивать себя, а стараться оценивать только свой прогресс. Кроме того, Шакирова подчеркнула, что для успеха крайне важно поддерживать свое здоровье – как физическое, так и ментальное.

Лейсан также рассказала, что решила учиться в химическом институте имени Бутлерова КФУ на направлении «Фундаментальная и прикладная химия». Она также добавила, что любит преподавать – по словам девушки, в своем классе в этом году она провела 16 уроков, в том числе отвечала на вопросы ребят и показывала опыты.

В Минпросвещения 17 июня сообщили, что на тот момент уже 154 школьника смогли получить максимальные 200 баллов за два предмета на ЕГЭ. По данным ведомства, количество участников ЕГЭ по истории, литературе, русскому языку и химии, набравших 100 баллов в основном периоде, составило 5 263 человека, из них 154 выпускника получили 200 баллов.

Ранее московская школьница рассказала, как набрала 400 баллов на ЕГЭ.