Московская школьница впервые в истории сдала ЕГЭ на 500 баллов

Выпускница московской школы № 1409 Екатерина Малкова получила 500 баллов за пять предметов ЕГЭ, что стало рекордом в истории экзамена. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в мессенджере «Макс».

Он отметил, что школьница сдавала экзамены по русскому языку, профильной математике, химии, физике и информатике.

«Таких результатов удалось добиться впервые за 25-летнюю историю единого государственного экзамена», — заявил Собянин.

Малкова окончила инженерный предпрофессиональный класс, побеждала в метапредметном конкурсе «Интеллектуальный мегаполис. Потенциал», становилась призером олимпиады «Ломоносов» по физике и конференции «Инженеры будущего».

До этого сообщалось, что средний тестовый балл ЕГЭ по русскому языку в 2026 году вырос до 63,06.

В июне депутат петербургского заксобрания Антон Соловьев призвал сократить сроки проверки выпускных экзаменационных работ и ускорить оглашение результатов ЕГЭ и ОГЭ. В направленном в Минпросвещения обращении парламентарий отметил, что ожидание результатов на протяжении такого времени провоцирует серьезное эмоциональное напряжение как у школьников, так и у их родителей, подчеркнув, что развитие цифровых систем позволяет сократить сроки проверки.

В Рособрнадзоре ранее рассказали об « обнадеживающих » результатах ЕГЭ.