Кабмин введет выплаты для импорта дизельного топлива в Россию

Правительство России распространит механизм импортного демпфера на дизельное топливо. Об этом сообщает Минэнерго РФ.

Соответствующие поправки в Налоговый кодекс подготовлены для создания дополнительных стимулов к импорту топлива при необходимости. Согласно инициативе, выплаты будут предоставляться в случаях, если в предыдущем месяце действовал запрет на экспорт дизельного топлива, керосина и средних дистиллятов.

Как отметил министр энергетики Сергей Цивилев, новая мера позволит при необходимости оперативно привлекать дополнительные объемы топлива из-за рубежа, сохраняя экономическую привлекательность таких поставок и обеспечивая стабильное предложение на внутреннем рынке.

До этого вице-премьер Александр Новак поручил Федеральной антимонопольной службе проработать снижение нормативов продаж дизтоплива на бирже с 16% до 10%. Объемы топлива, которые раньше покупались через трейдеров на бирже, будут продавать через нефтяников напрямую потребителям.

На прошлой неделе Новак заявил, что в РФ наблюдается дефицит топлива. Он отметил, что причиной стали атаки БПЛА на нефтеперерабатывающие заводы, из-за которых предприятия частично вышли из строя.

Ранее власти Ленобласти ввели лимиты на топливо для чиновников.