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Бизнес

Новак поручил снизить нормативы продаж дизельного топлива на бирже

Новак поручил снизить нормативов продаж дизтоплива на бирже до 10%
Владимир Астапкович/РИА Новости

Вице-премьер РФ Александр Новак поручил Федеральной антимонопольной службе (ФАС) проработать снижение нормативов продаж дизтоплива на бирже до 10% с 16%. Об этом сообщили в правительстве РФ.

Новак провел заседание с представителями Минэнерго, Минсельхоза, Минпромторга, ФАС, глав регионов и отраслевых компаний. Темой обсуждения стала ситуация с рынком топлива.

«Также дано поручение ФАС проработать снижение нормативов продаж дизеля на бирже до 10%», — говорится в сообщении.

Объемы топлива, которые раньше покупались через трейдеров на бирже, будут продавать через нефтяников напрямую потребителям, сообщили в правительстве. Кроме того, необходимые объемы топлива поставят в регионы для обеспечения уборочных работ.

14 июля сообщалось, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выдала предупреждения более чем десяти топливным компаниям в нескольких регионах России из-за подозрений в необоснованном повышении цен.

За день до этого стало известно, что в Курской области с 15 июля вводится временный порядок продажи топлива по четным и нечетным дням в зависимости от первой цифры госномера автомобиля.

Ранее власти Ленобласти ввели лимиты на топливо для чиновников.

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