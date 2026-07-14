Власти Ленобласти ввели лимиты на топливо для чиновников

Власти Ленинградской области ввели лимиты на выдачу бензина для чиновников. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

Губернатор Александр Дрозденко поручил установить для автомобилей правительства региона такие же нормы заправки, которые сейчас действуют для обычных жителей. Аналогичные рекомендации направлены в муниципальные администрации.

Кроме того, областные власти договорились с рядом нефтяных компаний разрешить заправку до 10 литров бензина в канистры для садовой техники — в рамках общего лимита на АЗС. Мера введена на фоне сложной ситуации с топливом в регионе.

О том, как долго продлятся ограничения и коснутся ли они других категорий граждан, пока не сообщается.

До этого стало известно, что в Курской области изменят правила продажи топлива. С 15 июля в регионе начнёт действовать временный порядок продажи топлива — в зависимости от первой цифры госномера.

Ранее сообщалось, что в Самарской области продлили ограничения на продажу топлива.