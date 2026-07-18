Стал известен средний размер пенсии россиян

Средний размер пенсии работающих и неработающих россиян в июне составил более 25,4 тыс. рублей. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные Социального фонда России.

По данным ведомства, 1 июня 2026 года пенсия работающих и неработающих россиян составила 25 402 рубля. В аналогичный период прошлого года работающие и неработающие пенсионеры получали около 23 454 рубля.

Самая высокая пенсия граждан зафиксирована в Чукотском автономном округе — 42 270 рублей.

Кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин заявлял «Газете.Ru», что августовская прибавка к страховой пенсии работающих пенсионеров достигнет максимум 470,28 рубля, поскольку один ИПК составляет 156,76 рубля.

Индексация страховых пенсий для неработающих пенсионеров проводится ежегодно с 1 января. В 2026 году, согласно бюджету Соцфонда, выплаты этой категории граждан были повышены на 7,3%.

Пособия работающих пенсионеров с 2016 года их пенсии не индексировались, но пересчитывались с учетом накопленных за предшествующий год баллов ИПК. В 2025 году Госдума приняла закон о возврате полноценной индексации страховых пенсий для работающих пенсионеров с 1 января 2025 года.

Ранее россиянам назвали дату ближайшей индексации пенсий.