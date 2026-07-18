Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииРемесло задержан по делу о фейкахЗадержание Бориса Надеждина
Общество

Стал известен средний размер пенсии россиян

РИА: средний размер пенсии россиян составляет более 25,4 тыс. рублей
New Africa/Shutterstock/FOTODOM

Средний размер пенсии работающих и неработающих россиян в июне составил более 25,4 тыс. рублей. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные Социального фонда России.

По данным ведомства, 1 июня 2026 года пенсия работающих и неработающих россиян составила 25 402 рубля. В аналогичный период прошлого года работающие и неработающие пенсионеры получали около 23 454 рубля.

Самая высокая пенсия граждан зафиксирована в Чукотском автономном округе — 42 270 рублей.

Кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин заявлял «Газете.Ru», что августовская прибавка к страховой пенсии работающих пенсионеров достигнет максимум 470,28 рубля, поскольку один ИПК составляет 156,76 рубля.

Индексация страховых пенсий для неработающих пенсионеров проводится ежегодно с 1 января. В 2026 году, согласно бюджету Соцфонда, выплаты этой категории граждан были повышены на 7,3%.

Пособия работающих пенсионеров с 2016 года их пенсии не индексировались, но пересчитывались с учетом накопленных за предшествующий год баллов ИПК. В 2025 году Госдума приняла закон о возврате полноценной индексации страховых пенсий для работающих пенсионеров с 1 января 2025 года.

Ранее россиянам назвали дату ближайшей индексации пенсий.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Исторический обвал на бирже и тренд на ипотеку до пенсии. Главное про деньги за неделю
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!