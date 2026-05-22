Пенсии работающих россиян вырастут в августе

Пенсионеры, работавшие официально в 2025 году, получат прибавку к страховой пенсии до 470,28 рубля в августе 2026 года, рассказал «Газете.Ru» кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

«У неофициально работавших пенсионеров индивидуальные пенсионные коэффициенты не сформировались, а значит, и увеличения страховых пенсий в августе 2026 года не будет. У каждого пенсионера сумма увеличения будет индивидуальной. Однако с учетом, во-первых, максимально учитываемого числа ИПК — 3, а во-вторых, текущей стоимости одного ИПК в 156,76 рубля, сумма августовского увеличения размера пенсии составит до 470,28 рубля. Годом ранее такая величина была равна 437,07 рубля. То есть в 2026 году сумма максимального увеличения будет примерно на 33 рубля выше прошлогоднего», — отметил Балынин.

По его словам, 470,28 рубля — максимально возможная величина августовского увеличения. Если гражданин сформировал, допустим, 1,894 ИПК, то размер пенсии максимально может быть увеличен в августе 2026 года тогда на 296,90 рубля, оценил экономист.

По его словам, допустим, в июле размер пенсии у человека был равен 29 602 рубля, а размер беззаявительной корректировки в августе будет максимальным. Тогда размер страховой пенсии в августе составит 30 072,28 рубля, подчеркнул Балынин.

Он заключил, что никакие заявления для проведения данной корректировки традиционно не потребуется подавать — все данные есть у Социального фонда России, повышение пройдет автоматически и с августа 2026 года пенсионеры, у которых были сформированы ИПК за 2025 год, будут получать пенсии в увеличенном размере.

Ранее в Совфеде напомнили о повышении пенсий для 80-летних россиян.

 
