Россиянам назвали дату ближайшей индексации пенсий

Ближайшая индексация пенсий для работавших в 2025 году пенсионеров произойдет 1 августа текущего года. Об этом «Ленте.ру» рассказала член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

«Индексация будет произведена в размере до трех индивидуальных пенсионных коэффициентов в зависимости от заработной платы и отчислений», — сказала она.

Еще одно повышение состоится 1 октября.

Кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин заявлял «Газете.Ru», что августовская прибавка к страховой пенсии работающих пенсионеров достигнет максимум 470,28 рубля, поскольку один ИПК составляет 156,76 рубля.

Индексация страховых пенсий для неработающих пенсионеров проводится ежегодно с 1 января. В 2026 году, согласно бюджету Соцфонда, выплаты этой категории граждан были повышены на 7,3%.

Пособия работающих пенсионеров с 2016 года их пенсии не индексировались, но пересчитывались с учетом накопленных за предшествующий год баллов ИПК. В 2025 году Госдума приняла закон о возврате полноценной индексации страховых пенсий для работающих пенсионеров с 1 января 2025 года.

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