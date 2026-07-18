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На Камчатке призошел мощный выброс пепла вулкана Шивелуч

ФИЦ ЕГС РАН: Шивелуч выбросил пепел на высоту 12 км
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Камчатский филиал геофизической службы РАН (ФИЦ ЕГС РАН) сообщил в «Максе», что вулкан Шивелуч выбросил пепел на высоту 12 км.

Отмечается, что пепловый выброс из Шивелуча был зафиксирован 18 июля с 07:17 до 07:32 часов по местному времени (с 16:12 до 16:32 часов мск).

В предыдущий раз вулкан выбрасывал пепел 10 июля, высота выброса также составила 12 км.

Ученые предупредили, что Шивелуч может в любой момент вновь выбросить пепел на высоту до 12 километров над уровнем моря. Для авиации вводился наивысший — красный — код опасности.

6 июля главный аэропорт Камчатки в Елизове и краевой центр накрыло пепловое облако от извергающегося вулкана Шивелуч.

Шивелуч — самый северный действующий вулкан Камчатки. Он расположен примерно в 45 км от поселка Ключи Усть-Камчатского района, где проживает около 5 тыс. чел. Возраст вулкана оценивается в 60–70 тыс. лет.

В мае камчатский вулкан Безымянный выбросил над раскаленными лавинами облако пепла на высоту 6,5 км над уровнем моря. В МЧС присвоили Безымянному оранжевый код авиационной опасности и отметили, что пепловый шлейф распространяется в юго-западном направлении от вулкана вглубь Камчатки. В 12 км от Безымянного — на Ключевской сопке — сейсмичность тоже была выше нормы.

Ранее на Камчатке турист пострадал, пытаясь спуститься на сапборде в кратер вулкана.

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