Адвокат блогера Ильи Ремесло рассказал о ходе следствия

С блогером Ильей Ремесло, задержанным по статье о фейках о российской армии, проведут следственные действия в Москве. Об этом рассказал его адвокат Сергей Бадамшин в своем Telegram-канале.

«Задержан. Доставляется в Москву. Здесь будут проведены следственные действия, затем будет решаться вопрос по мере пресечения», — написал он.

По информации юриста, ходатайство следствия об избрании меры пресечения будет рассматривать Басманный суд столицы.

17 июля в Санкт-Петербурге Илью Ремесло задержали в расследования уголовного дела о распространении фейков об армии РФ. Как сообщал Бадамшин, его подзащитного доставят в Москву для избрания меры пресечения.

В марте 2026 года Ремесло, известный поддержкой властей и доносами против оппозиции, опубликовал в своем Telegram-канале серию резких постов, в которых раскритиковал военные действия, назвал президента Владимира Путина нелегитимным и призвал отдать его под суд. Вскоре после этих публикаций он был помещен в психиатрическую больницу, где провел 30 дней. После этого он дал интервью Ксении Собчак, в котором рассказал подробности госпитализации и о смене своих взглядов.

Ранее в Госдуме объяснили, почему Ремесло стал критиковать власти.