Киев показал видео покушения на украинского бизнесмена Ермолаева

Офис генерального прокурора Украины показал видеозапись покушения на украинского бизнесмена Вадима Ермолаева в княжестве Монако. Ролик опубликован в Telegram-канале ведомства.

По данным следствия, исполнители заранее установили неподалеку от места покушения скрытую камеру, чтобы зафиксировать выполнение заказного преступления. Позже запись была удалена, однако специалистам Службы безопасности Украины удалось восстановить видеоматериалы.

На кадрах видно, как исполнительница покушения Анастасия Березовская оставляет сумку с взрывным устройством у входа в дом незадолго до того, как к двери подходят Ермолаев и сопровождавшие его люди. После этого слышен громкий взрыв.

Инцидент в Монако произошел 29 июня. Помимо Ермолаева, пострадали его спутница и ее 13-летний сын. Главной подозреваемой стала гражданка Украины Анастасия Березовская, которую Интерпол объявил в международный розыск. Ее тело обнаружили 6 июля под Киевом с огнестрельными ранениями. В устранении Березовской признался действующий сотрудник Главного управления разведки минобороны Украины (ГУР), задержанный вместе с бывшим правоохранителем.

16 июля Ермолаев, пострадавший при взрыве в Монако, впервые публично прокомментировал произошедшее. В открытом письме он заявил, что считает причастными к покушению действующих сотрудников ГУР, и призвал провести международное расследование. Что еще рассказал Ермолаев о его отношении к Зеленскому и возможных причинах теракта — в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно об одобрении Зеленским покушения на Ермолаева в Монако.