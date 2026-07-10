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Политика

Стало известно об одобрении Зеленским покушения на Ермолаева в Монако

Телиженко: Зеленский дал зеленый свет на совершение взрыва в Монако
Denis Balibouse/Reuters

Бывший советник генерального прокурора Украины Андрей Телиженко заявил в интервью RT, что президент страны Владимир Зеленский дал «зеленый свет» на совершение покушения на бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако.

«Приказы были отданы офисом режима Зеленского... и Зеленский, по сути, дал зеленый свет на то, чтобы это произошло», — утверждает Телиженко.

Украинский бизнесмен Вадим Ермолаев пострадал при взрыве в Монако 29 июня. Кроме того, травмы получили еще два человека. Издание Nice-Matin писало, что предприниматель вышел из комы, его состояние «обнадеживающее». Главной подозреваемой в теракте стала гражданка Украины Анастасия Березовская, ее Интерпол объявил в международный розыск.

Тело Березовской обнаружили вечером 6 июля под Киевом. Сообщалось, что подозреваемую в теракте застрелили. В ликвидации женщины признался действующий сотрудник Главного управления разведки министерства обороны Украины. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Медведчук рассказал, кто может стоять за покушением на Ермолаева в Монако.

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