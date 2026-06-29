Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026
Общество

В Москве четырехлетний мальчик чуть не спалил квартиру во время игры

Прокуратура Москвы: четырехлетний ребенок нашел зажигалку и устроил пожар
Прокуратура Москвы

В Москве четырехлетний мальчик нашел зажигалку и чуть не спалил квартиру. Об этом сообщает столичная прокуратура в «Максе».

Как рассказала бабушка ребенка, ее внук остался ненадолго без присмотра, нашел зажигалку и поджег мебель в детской комнате. Возгорание удалось оперативно потушить. Мальчика доставили в больницу для обследования.

Московская прокуратура напомнила, как важно рассказывать детям об осторожном обращении с огнем. Кроме того, необходимо хранить спички и зажигалки в недоступном для них месте, добавили в ведомстве.

Подобный инцидент несколько дней назад произошел в Ростовской области: четырехлетний мальчик устроил пожар, играя с зажигалкой. Все произошло в селе Развильном Песчанокопского района. Ребенок играл с зажигалкой и подпалил матрас. Мать заметила пламя, вынесла малыша на улицу и вызвала пожарных. Огонь успел распространиться на площади 8 квадратных метров. К тушению привлекли 8 специалистов и 2 единицы техники МЧС, пострадавших нет.

Ранее амурчанка хотела пожарить картошку и устроила пожар в десятиэтажке.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Главное к утру 29 июня. Интервью Путина, продажа урожая без налогов и рекордные сборы «Майкла»
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!