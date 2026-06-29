В Москве четырехлетний мальчик чуть не спалил квартиру во время игры

В Москве четырехлетний мальчик нашел зажигалку и чуть не спалил квартиру. Об этом сообщает столичная прокуратура в «Максе».

Как рассказала бабушка ребенка, ее внук остался ненадолго без присмотра, нашел зажигалку и поджег мебель в детской комнате. Возгорание удалось оперативно потушить. Мальчика доставили в больницу для обследования.

Московская прокуратура напомнила, как важно рассказывать детям об осторожном обращении с огнем. Кроме того, необходимо хранить спички и зажигалки в недоступном для них месте, добавили в ведомстве.

Подобный инцидент несколько дней назад произошел в Ростовской области: четырехлетний мальчик устроил пожар, играя с зажигалкой. Все произошло в селе Развильном Песчанокопского района. Ребенок играл с зажигалкой и подпалил матрас. Мать заметила пламя, вынесла малыша на улицу и вызвала пожарных. Огонь успел распространиться на площади 8 квадратных метров. К тушению привлекли 8 специалистов и 2 единицы техники МЧС, пострадавших нет.

Ранее амурчанка хотела пожарить картошку и устроила пожар в десятиэтажке.