В Мытищах очевидцы делали селфи, пока горел жилой дом

В Мытищах местные делали селфи на фоне пожара, вместо того чтобы звонить в МЧС

В подмосковных Мытищах горожане фотографировались на фоне пожара, стоя на парковке. Об этом сообщил Telegram-канал «112».

По словам очевидцев, загорелся дом. Возгорание было настолько сильным, что густой черный дым поднимался на высоту нескольких этажей и видно его было даже в отдаленных районах.

Несмотря на серьёзность происшествия, нашлись желающие запечатлеть себя на фоне полыхающего здания — при этом они даже не покидали парковку, а продолжали стоять у своих машин, делая селфи и наблюдая за происходящим. Также на видео, снятом свидетелями, слышно: «Нам машину убирать?».

В экстренных службах пока не уточняют, вызвали ли очевидцы пожарных до того, как начали делать селфи, или после этого. Однако известно, что в результате происшествия никто не пострадал.

До этого стали известны причины возгорания «Газели» на 7 км МКАД.

Ранее появилось видео с горящим автомобилем на МКАДе.