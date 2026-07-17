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Общество

Грузия экстрадирует в Россию дагестанца, обвиняемого в убийстве

Генпрокуратура добилась экстрадиции из Грузии мужчины, подозреваемого в убийстве
Elnur/Shutterstock/FOTODOM

Генеральная прокуратура России добилась экстрадиции из Грузии мужчины, обвиняемого в убийстве. Об этом сообщили в пресс-службе ведмоства.

Речь идет о 40-летнем уроженце Дагестана Расуле Кайтмазове. По версии следствия, он вместе с другим соучастником избил человека. От полученных травм пострадавший скончался.

«Учитывая, что обвиняемый скрылся от следствия, в отношении него заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Он объявлен в международный розыск», — говорится в сообщении.

Кайтмазов был задержан на территории Грузии, Генпрокуратуре удалось добиться положительного решения об экстрадиции.

До этого появилось видео экстрадиции в Россию исполнителя покушения на генерала Владимира Алексеева. Им оказался гражданин России, который пытался скрыться от правосудия в Объединенных Арабских Эмиратах. Преступника доставили из Дубая в Москву, там его передали российским спецслужбам.

Ранее сообщалось, что Россия добивается выдачи «хакера мирового уровня» из Таиланда.

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