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Общество

Кипр выдал РФ бизнесмена, обвиняемого в неуплате налогов на миллиарды рублей

Кипр экстрадировал в РФ обвиняемого в неуплате налогов на сумму 2,6 млрд рублей
Vladimir Tretyakov/Shutterstock/FOTODOM

Кипр передал России обвиняемого в уклонении от уплаты налогов на 2,6 млрд рублей. Об этом сообщила ТАСС официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

«В сопровождении сотрудников НЦБ Интерпола МВД России и ФСИН России из Республики Кипр экстрадирован гражданин Российской Федерации, который обвиняется в уклонении от уплаты налогов», — сказала она.

Она пояснила, что экстрадированный в Россию в период с 2015 по 2019 год был руководителем коммерческих предприятий, а в налоговую подавал декларации с недостоверными сведениями о договорах подряда по поставкам стройматериалов.

«Ущерб составил более 2,6 млрд рублей», — отметила представитель ведомства.

Волк добавила, что впоследствии следователи возбудили против него уголовные дела Следственными органами возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 199 УК РФ за неуплату налогов, но в фигурант скрылся от правосудия за границей. Его объявили в международный розыск и благодаря совместным действиям с зарубежными партнерами по каналам Интерпола, фигурант дела был найден и выдан России.

Ранее полиция безопасности Швеции задержала гражданина России по запросу США.

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