«Радиостанция судного дня» заговорила о пони и лугах

В эфире «Радиостанции судного дня» прозвучало слово, связанное с пони и лугами. Об этом пишет Telegram-канал «УВБ-76 логи», который следит за активностью станции.

Из сообщения следует, что слово «плугопони» передали в эфире в 15:07 по московскому времени.

«НЖТИ 41637 ПЛУГОПОНИ 1395 2560», — произнесла радиостанция.

Значение слова «плугопони» неизвестно, однако, его вторая часть говорит о пони — группе низкорослых пород домашних лошадей. Отличаются от обычных лошадей не только ростом, но и строением тела. Пони более коренастые, имеют укороченные ноги, густую шерсть, гриву и хвост.

9 июля «Радиостанция судного дня» заговорила о сфере ЖКХ. Среди набора цифр и букв отчетливо слышно слово «жилотдел». Пользователи интернета в комментариях предположили, что речь может идти о жилищном отделе и сфере ЖКХ. Однако смысл этой шифровки доподлинно неизвестен.

Радиостанция УВБ-76 вещает с 1970-х годов. Как правило, в эфире транслируется жужжащий сигнал, за что в народе ее стали называть «Жужжалка». Кроме того, ее часто называют «Радиостанцией Судного дня». По некоторым данным, УВБ-76 является частью системы, созданной в СССР в разгар холодной войны, которая якобы до сих пор используется Россией.

Ранее один из пользователей интернета попытался разгадать шифровку «Радио Судного дня».