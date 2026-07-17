Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииРемесло задержан по делу о фейкахЗадержание Бориса Надеждина
Общество

«Радиостанция судного дня» заговорила о пони и лугах

«Радио судного дня» передало сообщение со словом «плугопони»
Борис Приходько/РИА Новости

В эфире «Радиостанции судного дня» прозвучало слово, связанное с пони и лугами. Об этом пишет Telegram-канал «УВБ-76 логи», который следит за активностью станции.

Из сообщения следует, что слово «плугопони» передали в эфире в 15:07 по московскому времени.

«НЖТИ 41637 ПЛУГОПОНИ 1395 2560», — произнесла радиостанция.

Значение слова «плугопони» неизвестно, однако, его вторая часть говорит о пони — группе низкорослых пород домашних лошадей. Отличаются от обычных лошадей не только ростом, но и строением тела. Пони более коренастые, имеют укороченные ноги, густую шерсть, гриву и хвост.

9 июля «Радиостанция судного дня» заговорила о сфере ЖКХ. Среди набора цифр и букв отчетливо слышно слово «жилотдел». Пользователи интернета в комментариях предположили, что речь может идти о жилищном отделе и сфере ЖКХ. Однако смысл этой шифровки доподлинно неизвестен.

Радиостанция УВБ-76 вещает с 1970-х годов. Как правило, в эфире транслируется жужжащий сигнал, за что в народе ее стали называть «Жужжалка». Кроме того, ее часто называют «Радиостанцией Судного дня». По некоторым данным, УВБ-76 является частью системы, созданной в СССР в разгар холодной войны, которая якобы до сих пор используется Россией.

Ранее один из пользователей интернета попытался разгадать шифровку «Радио Судного дня».

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Коммунальщики и газовики ломятся в дверь — пускать или нет? Как не попасть на иски и вскрытие квартиры
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!