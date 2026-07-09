«Радиостанция судного дня» заговорила о сфере ЖКХ

В эфире УВБ-76, более известной как «Радиостанция Судного дня», прозвучала третья за день шифровка. Об этом сообщил Telegram-канал «УВБ-76 логи», который следит за активностью станции.

Еще одно сообщение было передано 9 июля в 14:39 по московскому времени. Среди набора цифр и букв отчетливо слышно слово «жилотдел». Пользователи интернета в комментариях предположили, что речь может идти о жилищном отделе и сфере ЖКХ. Однако смысл этой шифровки доподлинно неизвестен.

Также 9 июля в эфир радиостанции выходили сообщения со словами «неоноклюз» и «трон».

Радиостанция УВБ-76 вещает с 1970-х годов. Как правило, в эфире транслируется жужжащий сигнал, за что в народе ее стали называть «Жужжалка». Кроме того, ее часто называют «Радиостанцией Судного дня». По некоторым данным, УВБ-76 является частью системы, созданной в СССР в разгар холодной войны, которая якобы до сих пор используется Россией.

Ранее один из пользователей интернета попытался разгадать шифровку «Радио Судного дня».