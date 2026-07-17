Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Крыму у знака в честь 300-летия флота

УФСБ: в Севастополе предотвратили теракт у знака в честь 300-летия флота

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) предотвратили теракт в Севастополе у Памятного знака в честь 300-летия Российского флота. Об этом сообщили в региональном управлении силового ведомства.

По его данным, был задержан 57-летний уроженец Винницкой области, который после начала СВО подписался на ряд украинских ресурсов, собирающих информацию о российских военных объектах.

В 2025 году он изготовил самодельное взрывное устройство (СВУ), которое позже хотел использовать для совершения теракта.

«Указанное СВУ мужчина хранил по месту своего проживания до момента его изъятия сотрудниками УФСБ», — говорится в сообщении.

17 июля в Челябинской области 17-летнего юношу заключили под стражу по обвинению в покушении на теракт. Несколькими днями ранее подросток попытался поджечь служебный автомобиль, расположенный на территории, принадлежащей МВД. Довести преступный умысел до конца у него не получилось, юноша был задержан силовиками на месте преступления.

Ранее ФСБ предотвратила две попытки теракта на Крымском мосту.