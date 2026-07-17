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Общество

В Челябинской области подростка арестовали по подозрению в покушении на теракт

СК Челябинска: заключен под стражу юноша, обвиняемый в покушении на теракт

В Челябинской области 17-летнего юношу заключили под стражу по обвинению в покушении на теракт. Об этом сообщает Следственное управление Следственного комитета по региону в официальном Telegram-канале.

«По данным следствия, в ночь с 14 на 15 июля текущего года несовершеннолетний, находясь на территории отдельного батальона охраны и конвоирования подозреваемых и обвиняемых Управления внутренних дел по городу Челябинску, облил легковоспламеняющейся жидкостью служебный автомобиль и предпринял попытки его поджечь», — говорится в сообщении.

Преступный умысел школьник до конца не довел — его задержали силовики.

Несовершеннолетнему уже предъявлено обвинение. Выполняются иные следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы.

Следственный комитет России в очередной раз предупреждает, что за совершение преступлений террористической и диверсионной направленности предусмотрено наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Ранее петербуржец получил 18 лет строгого режима за попытку госизмены.

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