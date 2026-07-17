Появилось видео с места столкновения парапланеристов с ЛЭП в ЯНАО

Появилось видео с места столкновения парапланеристов с высоковольтной линией электропередачи (ЛЭП) в ЯНАО. Его публикует в «Максе» региональная прокуратура.

На кадрах запечатлен момент спасательной операции. Известно, что в результате чрезвычайного происшествия пострадала 30-летняя женщина, ее забрали в больницу с ожогами. Инструктор не пострадал.

Как сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры проводит проверку по факту произошедшего. Известно, что все случилось накануне в вечернее время. Сотрудникам правоохранительных органов предстоит дать оценку исполнению законодательства о безопасности использования воздушного пространства.

До этого в республике Коми парапланерист повис на линии электропередачи, в результате чего в селе Визинги частично пропало электричество. Известно, что сам мужчина чудом избежал травм. По данным сельской администрации, в Визингах электричество пропало в жилых домах, магазинах и социальных объектах. Электроснабжение было восстановлено в течение двух часов.

Ранее водитель оставил без электричества четыре населенных пункта в пригороде Новосибирска.