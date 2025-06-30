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Водитель оставил без электричества четыре населенных пункта в пригороде Новосибирска

ДТП повредило ЛЭП и оставило без света 4 населенных пункта под Новосибирском
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Anna Voitenko/Reuters

Четыре населенных пункта в пригороде Новосибирска остались без электричества после того, как в опору линии электропередачи (ЛЭП) врезался легковой автомобиль. Об этом сообщается в Telegram-канале «Россети Новосибирск». В результате столкновения бетонная конструкция ЛЭП накренилась, были сорваны изоляторы и повреждены провода воздушной линии. Без электроснабжения оказались населенные пункты Кубовая, Зеленый мыс, Бибиха, Седова Заимка.

Виновник дорожно-транспортного происшествия скрылся, бросив свою разбитую машину. Его личность будет установлена и его привлекут к ответственности.

На место аварии прибыли бригады »Россети Новосибирск» со спецтехникой. Ремонтникам удалось оперативно переключить треть потребителей. Затем электроснабжение было полностью восстановлено.

25 апреля сообщалось, что свердловчанин сел за руль пьяным и оставил без электричества два уральских города.

Ранее на Урале самосвал врезался в опору ЛЭП и обесточил завод.

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