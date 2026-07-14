В Коми парапланерист обесточил село, упав на ЛЭП

В селе Визинги пропало электричество после падения парапланериста на ЛЭП

В Коми парапланерист повис на линии электропередачи (ЛЭП), в результате чего в селе Визинги частично пропало электричество. Об этом сообщила администрация Сысольского муниципального района в социальной сети «ВКонтакте».

«Пилот не справился с управлением и повис на высоковольтных электрических проводах. Настоящее чудо, что при столкновении с проводами под напряжением мужчина не пострадал. Но в результате инцидента произошло аварийное отключение электроэнергии», — говорится в сообщении.

В администрации добавили, что в Визингах электричество пропало в жилых домах, магазинах и социальных объектах. Электроснабжение было восстановлено в течение двух часов, следует из публикации.

В мае в США подросток получил удар током, перелезая через высоковольтную линию электропередачи, упал и чудом выжил. Инцидент произошел в городе Саффолк, штат Виргиния. Сначала в местную пожарную часть поступило сообщение о том, что в районе пересечения Брук‑авеню и Делавэр‑авеню возникло возгорание кустарника. Пожарные прибыли на место и обнаружили на земле 15‑летнего подростка.

Ранее водитель оставил без электричества четыре населенных пункта в пригороде Новосибирска.