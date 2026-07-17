В ЯНАО парапланеристы столкнулись с высоковольтной линией электропередачи

Прокуратура организовала проверку по факту столкновения с линией ЛЭП в ЯНАО

В Надымском районе ЯНАО двое парапланеристов столкнулись с высоковольтной линией электропередачи. Уральская транспортная проводит проверку по факту произошедшего, сообщает пресс-служба ведомства.

Уточняется, что все случилось накануне в вечернее время. В результате инцидента один из участников полета получил ожоги и госпитализирован, рассказали в ведомстве.

«По данному факту Новоуренгойской транспортной прокуратурой организована проверка, по результатам которой будет дана оценка исполнению законодательства о безопасности использования воздушного пространства», — говорится в сообщении.

До этого в республике Коми парапланерист повис на линии электропередачи, в результате чего в селе Визинги частично пропало электричество. Известно, что сам мужчина чудом избежал травм. По данным сельской администрации, в Визингах электричество пропало в жилых домах, магазинах и социальных объектах. Электроснабжение было восстановлено в течение двух часов.

Ранее водитель оставил без электричества четыре населенных пункта в пригороде Новосибирска.