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Общество

В Уганде 20 школьников погибли в ДТП с автобусом

Школьный автобус врезался в скалу и переверунлся в Уганде, погибли 20 детей
Aleksey Smyshlyaev/Global Look Press

Школьный автобус перевернулся в Уганде, в результате чего погибли 20 детей и один взрослый. Об этом сообщила местная полиция в соцсети X.

По словам представителя полиции Майкла Канануры, ДТП произошло в деревне Чеквати округа Капчорва. Он отметил, что жертвой аварии стал 21 человек, в том числе 20 несовершеннолетних. Также травмы получили несколько детей и трое взрослых, их госпитализировали.

Автобус перевозил школьников из столицы страны Кампалы на экскурсию к водопадам Сипи на востоке Уганды. На обратном пути водитель потерял управление и допустил съезд транспортного средства с дороги. Автобус врезался в скалу на обочине и перевернулся.

Полиция устанавливает все обстоятельства случившегося.

8 июля угандийская газета New Vision писала, что автобус столкнулся с грузовиком в Уганде, 14 человек погибли, более 40 пострадали. Представитель местной полиции Давид Онгом Мудонг сказал, что один из водителей мог превысить скорость. Как сообщил сын владельца компании Opit Bus Эммануэль Рубангакене, водитель автобуса потерял контроль над ситуацией из-за пьяного пешехода, перебегавшего дорогу в неположенном месте.

Ранее в Уганде в результате ДТП погибли более 60 человек.

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