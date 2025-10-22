В Уганде в результате ДТП погибли более 60 человек

ДТП с участием четырех машин в Уганде унесло жизни 63 человек

Смертельная авария с участием четырех машин произошла на трассе между городами Кампала и Гулу в Уганде. Об этом сообщила местная полиция, опубликовав соответствующее заявление на странице в социальной сети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«В случившемся сегодня ДТП подтверждена гибель 63 человек», — подчеркивается в тексте.

По данным правоохранительных органов, на трассе столкнулись два автобуса, грузовик и внедорожник. Предварительно, водитель одного из автобусов предпринял попытку обогнать ехавший перед ним грузовик. В это же время водитель другого автобуса, находившегося на встречной полосе, попытался обогнать внедорожник. В результате два автобуса столкнулись, уже после этого в них врезались внедорожник и грузовик.

