На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Уганде в результате ДТП погибли более 60 человек

ДТП с участием четырех машин в Уганде унесло жизни 63 человек
close
Baz Ratner/Reuters

Смертельная авария с участием четырех машин произошла на трассе между городами Кампала и Гулу в Уганде. Об этом сообщила местная полиция, опубликовав соответствующее заявление на странице в социальной сети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«В случившемся сегодня ДТП подтверждена гибель 63 человек», — подчеркивается в тексте.

По данным правоохранительных органов, на трассе столкнулись два автобуса, грузовик и внедорожник. Предварительно, водитель одного из автобусов предпринял попытку обогнать ехавший перед ним грузовик. В это же время водитель другого автобуса, находившегося на встречной полосе, попытался обогнать внедорожник. В результате два автобуса столкнулись, уже после этого в них врезались внедорожник и грузовик.

21 октября на третьем километре автомобильной дороги «Волгоград — Краснослободск — Средняя Ахтуба» в Волгоградской области столкнулись 10 машин. В региональном управлении министерства внутренних дел РФ уточнили, что в ДТП попали два грузовика, автобус и семь легковых автомобилей.

В результате аварии пострадали две женщины. Движение транспорта в районе места ДТП было временно затруднено.

Ранее в Челябинске водитель сбил ребенка на пешеходном переходе и скрылся с места происшествия.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами