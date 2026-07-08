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Общество

В Африке автобус столкнулся с грузовиком, ранены более 40 человек

New Vision: автобус столкнулся с грузовиком в Уганде, 14 человек не выжили
Mircea Moira/Shutterstock/FOTODOM

Автобус столкнулся с грузовиком в Уганде, 14 человек не выжили, более 40 пострадали. Об этом сообщает местная газета New Vision.

«Более 40 пассажиров получили ранения в результате лобового столкновения автобуса с грузовиком... всего в 20 километрах от города Гулу», — говорится в материале.

Представитель местной полиции Давид Онгом Мудонг сообщил, что один из водителей мог превысить скорость. Как сообщил сын владельца компании Opit Bus Эммануэль Рубангакене, водитель автобуса потерял контроль над ситуацией из-за пьяного пешехода, перебегавшего дорогу в неположенном месте.

До этого на трассе «Дон» рейсовый автобус, в котором находились более 20 человек, столкнулся с грузовиком. Изначально сообщалось о 12 пострадавших. Предварительно было установлено, что водитель автобуса не выдержал безопасную дистанцию и из-за этого врезался в фуру. Позже сообщалось, что число пострадавших выросло до 19 человек.

Ранее в Турции в ДТП с автобусом пострадали 19 человек.

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