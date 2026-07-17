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Юрист объяснил, какие сотрудники могут взять отпуск за свой счет летом

Юрист Свиридов: некоторые россияне могут взять отпуск за свой счет вне графика
GaudiLab/Shutterstock/FOTODOM

Сотрудник может получить отпуск за свой счет даже после утверждения графика отпусков. Однако решение зависит от того, относится ли работник к категории граждан, которым работодатель обязан предоставить такой отпуск по письменному заявлению. Об этом Life.ru сообщил ведущий юрист АБ «Михальчик и партнёры ЮК» Матфей Свиридов.

По словам эксперта, статья 128 Трудового кодекса РФ предусматривает два ситуации для предоставления отпуска за свой счет. В первом случае работодатель не может отказать, даже если график отпусков уже утвержден, а в компании много отсутствующих сотрудников. В число льготников, в имеющих право на такой отпуск, входят участники Великой Отечественной войны — до 35 дней в год, работающие пенсионеры по старости — до 14 дней, а также трудящиеся инвалиды — до 60 дней.

Юрист добавил, что также отпуск без сохранения заработной платы в размере до 5 дней предоставляется в случае рождения ребенка, регистрации брака или потери близких родственников. А родители, супруги и дети пострадавших военнослужащих и ряда других силовиков могут получить такой отпуск на срок до 14 или 35 дней в год в зависимости от основания.

Во втором случае, как сообщил специалист, отпуск может быть предоставлен по соглашению сторон. При этом если сотрудник не относится к льготным категориям, компания имеет право ему отказать, сославшись на производственную необходимость. Свиридов напомнил, что утвержденный график оплачиваемых отпусков является законным аргументом.

«Работодатель может сослаться, что из-за уже запланированного отсутствия других сотрудников в пик летнего сезона ваше дополнительное отсутствие нарушит нормальную работу. Отказ по надуманным основаниям неправомерен, но загруженность в сезон — объективная причина», — отметил Свиридов.

До этого опрос сервиса «Актион Бухгалтерия» показал, что россияне стали отказываться от отпусков не только из-за нехватки денег и перегрузки, но и из-за тревоги перед поездками. В 31% компаний работники откладывают отпуск, потому что им тревожно куда-либо ехать в текущей обстановке. Еще в 29% компаний сотрудники объясняют отказ тем, что им «некуда и незачем ехать».

Ранее эксперт объяснил важность отдыха сотрудников для бизнеса.

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