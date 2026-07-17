Юрист объяснил, какие сотрудники могут взять отпуск за свой счет летом

Сотрудник может получить отпуск за свой счет даже после утверждения графика отпусков. Однако решение зависит от того, относится ли работник к категории граждан, которым работодатель обязан предоставить такой отпуск по письменному заявлению. Об этом Life.ru сообщил ведущий юрист АБ «Михальчик и партнёры ЮК» Матфей Свиридов.

По словам эксперта, статья 128 Трудового кодекса РФ предусматривает два ситуации для предоставления отпуска за свой счет. В первом случае работодатель не может отказать, даже если график отпусков уже утвержден, а в компании много отсутствующих сотрудников. В число льготников, в имеющих право на такой отпуск, входят участники Великой Отечественной войны — до 35 дней в год, работающие пенсионеры по старости — до 14 дней, а также трудящиеся инвалиды — до 60 дней.

Юрист добавил, что также отпуск без сохранения заработной платы в размере до 5 дней предоставляется в случае рождения ребенка, регистрации брака или потери близких родственников. А родители, супруги и дети пострадавших военнослужащих и ряда других силовиков могут получить такой отпуск на срок до 14 или 35 дней в год в зависимости от основания.

Во втором случае, как сообщил специалист, отпуск может быть предоставлен по соглашению сторон. При этом если сотрудник не относится к льготным категориям, компания имеет право ему отказать, сославшись на производственную необходимость. Свиридов напомнил, что утвержденный график оплачиваемых отпусков является законным аргументом.

«Работодатель может сослаться, что из-за уже запланированного отсутствия других сотрудников в пик летнего сезона ваше дополнительное отсутствие нарушит нормальную работу. Отказ по надуманным основаниям неправомерен, но загруженность в сезон — объективная причина», — отметил Свиридов.

До этого опрос сервиса «Актион Бухгалтерия» показал, что россияне стали отказываться от отпусков не только из-за нехватки денег и перегрузки, но и из-за тревоги перед поездками. В 31% компаний работники откладывают отпуск, потому что им тревожно куда-либо ехать в текущей обстановке. Еще в 29% компаний сотрудники объясняют отказ тем, что им «некуда и незачем ехать».

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