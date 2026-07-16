Эксперт объяснил важность отдыха сотрудников для бизнеса

Эксперт Астафьев: выгорание одного сотрудника может отразиться на работе команды

Полноценный и качественный отдых сотрудников становится инвестицией в производительность компании, поскольку профессиональное выгорание является одной из причин экономических потерь бизнеса. Об этом газете «Известия» сообщил предприниматель, управляющий фондом и основатель финтех-платформы SharesPro Денис Астафьев.

Специалист объяснил, что расходы, вызванные выгоранием сотрудников, редко выделяются в отдельно. Такие траты распределяются между снижением производительности, увеличением затрат на подбор персонала, исправлением ошибок и другими подобными статьями расходов.

«Наиболее уязвимыми остаются не только медицина и IT, но и отрасли с высокой клиентской нагрузкой и посменной работой. В логистике, транспорте, сфере услуг, а также в банковском секторе усталость сотрудников напрямую отражается на качестве обслуживания, количестве ошибок и репутации компаний», — подчеркнул он.

По словам эксперта, эмоциональное истощение одного сотрудника, особенно руководителя среднего звена, может негативно отразиться на работе всей команды. В первую очередь начинает снижаться вовлеченность работников, после ухудшается качество выполнения задач, а через несколько месяцев вырастают издержки, сокращается выручка и увеличивается отток клиентов.

Астафьев отметил, что сейчас все больше современных компаний оценивают эффективность сотрудников по достигнутым результатам, а не по количеству отработанных часов. При этом восстановившийся работник обходится работодателю дешевле, чем поиск замены выгоревшему специалисту.

Среди наиболее эффективных мер профилактики эмоционального истощения эксперт выделил пересмотр рабочей нагрузки, регулярную обратную связь, обучение руководителей распознавать первые признаки выгорания, а также формирование корпоративной культуры, в которой отпуск и отказ от дополнительных задач не воспринимаются негативно. Немаловажную роль играет и личный пример руководства. Постоянные переработки топ-менеджеров снижают эффективность любых программ поддержки сотрудников.

Директор по продукту ИИ-платформы кадровой аналитики «КвантИнсайт» компании «Стахановец» Карина Остроносова до этого рассказала «Газете.Ru», что зумеры чаще увольняются из-за жесткого контроля и отсутствия гибкости, в то время как миллениалы дольше терпят перегрузки и в итоге выгорают.

Ранее стало известно, что россияне все чаще отказываются уходить в отпуск из-за тревоги перед поездками.