Россияне все чаще отказываются уходить в отпуск из-за тревоги перед поездками

В каждой третьей компании люди не уходят в отпуск из-за тревоги перед поездками

Сотрудники стали отказываться от отпусков не только из-за нехватки денег и перегрузки, но и из-за тревоги перед поездками. В 31% компаний работники откладывают отпуск, потому что им тревожно куда-либо ехать в текущей обстановке. Еще в 29% компаний сотрудники объясняют отказ тем, что им «некуда и незачем ехать».

Об этом говорят результаты опроса сервиса «Актион Бухгалтерия», который входит в группу Актион. «Газета.Ru» ознакомилась с исследованием.

Главной причиной отказа от отпуска остается перегрузка: 42% респондентов сообщили, что сотрудники не уходят отдыхать, потому что им некому передать дела. На втором месте — нехватка денег на поездку и отдых, такую причину назвали 33% участников опроса. Но почти на том же уровне оказалась тревожность перед поездками — 31%.

По данным исследования, в 34% компаний большинство сотрудников проводят отпуск дома или на даче. Только в 11% компаний большинство работников уезжают отдыхать — за границу или по России. Еще 4% респондентов сообщили, что сотрудники вообще не берут отпуск, поэтому вопрос поездок для них не возникает.

При этом формальные графики отпусков во многих компаниях не работают. Строго по графику сотрудники уходят отдыхать только в 26% компаний. В 38% компаний график есть, но даты постоянно сдвигаются, еще в 24% его составляют «для галочки», а фактически сотрудники уходят кто когда хочет. Таким образом, в 74% компаний график отпусков фактически не выполняет свою функцию.

Даже когда сотрудники все же уходят в отпуск, полноценного отдыха часто не получается. Только в 27% компаний сотрудники полностью отключаются от рабочих вопросов. В 38% компаний руководители продолжают работать, даже если линейные сотрудники отдыхают. Еще в 25% компаний большинство работников периодически заглядывают в рабочие чаты, а в 11% — многие работают в отпуске почти как обычно.

Проблема уже отражается на накопленных отпусках. В 42% компаний есть сотрудники с небольшими остатками неотгулянных дней. Еще в 17% компаний значительная часть коллектива копит отпуска, а 9% респондентов называют это массовой проблемой — у многих сотрудников накопилось по 30 и более дней.

В целом 43% компаний оценивают ситуацию с отпусками как нормальную, еще 46% признают отдельные перекосы, но считают их терпимыми. Однако 12% респондентов уже называют ситуацию тревожной или катастрофической: сотрудники выгорают, но не уходят отдыхать, а накопленные отпуска растут.

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