Россия и Азербайджан обсуждают восстановление авиасообщения

Байрамов: Баку обсуждает с Москвой восстановление авиарейсов между странами

Азербайджан в ближайшее время планирует восстановить прямые авиарейсы в ряд российских городов, прекратившихся после авиакатастрофы пассажирского самолета авиакомпании AZAL в декабре 2024 года. Об этом заявил глава МИД республики Джейхун Байрамов по итогам переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым.

«Также в ближайшее время ожидается восстановление прямых полетов по ряду направлений», — отметил он.

Лавров ранее заявил, что Россия и Азербайджан полностью урегулировали все вопросы, связанные с последствиями сбития пассажирского лайнера Embraer 190 в Казахстане.

Пассажирский самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines (AZAL), выполнявший рейс из Баку в Грозный, потерпел крушение в казахстанском Актау утром 25 декабря 2024 года.

В апреле МИД двух стран в совместном заявлении сообщили, что стороны пришли к урегулированию последствий, включая вопрос выплаты компенсаций. В документе говорилось, что катастрофа произошла в результате «непреднамеренного действия системы ПВО в воздушном пространстве Российской Федерации».

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