Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииВойна США и Израиля против ИранаЦиклон «Бернадетт»
Политика

Алиев заявил о нормализации отношений между Россией и Азербайджаном

Алиев: отношения РФ и Азербайджана имеют позитивную динамику
Официальный сайт Президента Азербайджанской Республики

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о нормализации отношений между Москвой и Баку. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я бы сказал, что отношения (между двумя странами. — «Газета.Ru») полностью нормализовались <...> Активные связи существуют как на уровне правительств и сопредседателей межправительственной комиссии, так и по линии министерств иностранных дел и администраций президентов. В этом отношении, считаю, все развивается нормально, и мы этим довольны», — отметил Алиев в ходе выступления на открытии IV Шушинского глобального медиафорума.

Президент Азербайджана уточнил, что в Баку придают большое значение отношениям с Москвой, которые развиваются «с положительной динамикой».

Президент России Владимир Путин выразил надежду, что Россия и Азербайджан «перевернули страницу» после катастрофы самолета AZAL и будут «без всяких осложнений» дальше развивать контакты. Он также добавил, что между Россией и Азербайджаном не было кризиса межгосударственных отношений, что подтверждает рост торгово-экономических связей.

Ранее Путин обсудил с Алиевым причины крушения самолета AZAL.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Аллергия все чаще «стартует» после 30 лет. Что происходит и как это предотвратить? Объяснили врачи
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!