Алиев заявил о нормализации отношений между Россией и Азербайджаном

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о нормализации отношений между Москвой и Баку. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я бы сказал, что отношения (между двумя странами. — «Газета.Ru») полностью нормализовались <...> Активные связи существуют как на уровне правительств и сопредседателей межправительственной комиссии, так и по линии министерств иностранных дел и администраций президентов. В этом отношении, считаю, все развивается нормально, и мы этим довольны», — отметил Алиев в ходе выступления на открытии IV Шушинского глобального медиафорума.

Президент Азербайджана уточнил, что в Баку придают большое значение отношениям с Москвой, которые развиваются «с положительной динамикой».

Президент России Владимир Путин выразил надежду, что Россия и Азербайджан «перевернули страницу» после катастрофы самолета AZAL и будут «без всяких осложнений» дальше развивать контакты. Он также добавил, что между Россией и Азербайджаном не было кризиса межгосударственных отношений, что подтверждает рост торгово-экономических связей.

Ранее Путин обсудил с Алиевым причины крушения самолета AZAL.