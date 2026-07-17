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Общество

В Генпрокуратуру передали материалы для исков к двум председателям облсудов

Верховный суд передал ГП материалы для иска к главам двух областных судов
Алексей Куденко/РИА «Новости»

Председатель Верховного суда России Игорь Краснов поручил направить в прокуратуру материалы для предъявления антикоррупционных исков в отношении председателя Самарского областного суда и председателя Тульского областного суда в отставке. Об этом сообщает ТАСС.

Речь идет об исполняющем обязанности председателя Самарского областного суда Александре Шилове и председателе Тульского областного суда в отставке Игоре Пыленко.

Основанием для этого стали выявленные у них и членов их семей активы, не соответствующие задекларированным доходам, а также факты использования судебной системы для личного обогащения.

Шилов занимает свой пост с 18 марта 2025 года. Ранее он работал заместителем председателя. Пыленко ушел в отставку в сентябре 2012 года.

В июне высшая квалификационная коллегия судей России разрешила арестовать заместителя председателя Ставропольского суда в отставке Михаила Хрипунова, который обвиняется в крупной взятке.

Ранее Верховный суд РФ разрешил привлечь к ответственности экс-судью за хулиганство.

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