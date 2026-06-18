Экс-зампреда Ставропольского краевого суда разрешили арестовать

Высшая квалификационная коллегия судей России (ВККС) РФ разрешила арестовать заместителя председателя Ставропольского суда в отставке Михаила Хрипунова, который обвиняется в крупной взятке. Об этом сообщает ТАСС.

По информации следствия, в июле 2024 года Хрипунов получил взятку в сумме 500 тысяч рублей за содействие в оставлении без изменения решения суда об удовлетворении исковых требований истца по гражданскому делу. Кроме того, за значительное незаконное вознаграждение он изменил меру пресечения обвиняемому в мошенничестве с содержания в СИЗО на домашний арест.

Агентство напоминает, что решение об аресте Хрипунова в мае принял Верховный суд РФ, однако оно не исполнялось до соответствующего решения коллегии судей.

Дело против Хрипунова и еще двух судей в отставке из Ставропольского края – Артема Сергеева и Тимура Набокова – инициировал глава СК РФ Александр Бастрыкин. Их уличили в приготовлении к получению взяток и посредничестве во взяточничестве.

По информации СК, в августе и декабре 2023 года Сергеев, Набоков и Сергей Михайлов, выступая в качестве посредников во взяточничестве, предложили Хрипунову две взятки в размере одного и трех миллионов рублей за содействие в изменении ранее избранных двум фигурантам уголовных дел мер пресечения с заключения под стражу на домашний арест. Хрипунов согласился, но суд отказал в удовлетворении ходатайств стороны защиты, поэтому денежные средства не были переданы.

Ранее Бастрыкин возбудил дело в отношении мирового судьи в отставке из КБР Темботова.