Верховный суд РФ разрешил привлечь к ответственности экс-судью за хулиганство

Верховный суд РФ дал согласие на привлечение экс-судьи к административной ответственности. Об этом сообщили «Ленте.ру» в инстанции.

Речь идет о судье Четвертого кассационного суда в отставке Александре Супруне. Его привлекут к ответственности по статье 20.1 («Мелкое хулиганство») КоАП РФ. Как уточнили в ВС РФ, инцидент не связан с осуществлением им судейских полномочий в период пребывания в должности.

Из материалов дела следует, что экс-судья совершил нападение на медработников, намеревавшихся оказать ему помощь. Мужчина нецензурно выражался, хватал врачей за форму и пытался спровоцировать драку. Кроме того, он игнорировал требования сотрудников правоохранительных органов.

До этого сообщалось, что Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) России 25 мая рассмотрит вопрос о прекращении отставки судьи ВС России Виктора Момотова.

Уточняется: отставка судьи прекращается, в частности, в случае выявления нарушений, допущенных им при исполнении судейских полномочий, или ведения деятельности, несовместимой со статусом судьи, а также при вступлении в силу обвинительного приговора суда.

Ранее в Тюмени пациенты избили врача из-за очереди в приемном покое.